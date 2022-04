LG geeft geen 5 jaar garantie op Z1- en G1-oled-tv's in Benelux

LG laat weten dat het geen verlengde garantieperiode van vijf jaar biedt aan kopers van de oled-topmodellen van LG, te weten de Z1- en de G1-tv's. In de VS en het VK is dit wel het geval, al is nog niet helemaal duidelijk wat er wel en niet precies onder valt.

LG laat bij monde van Jeroen Peeters aan Hardware Info weten dat deze verlengde periode van vijf jaar hier niet zal gelden en dat er dus per regio een afweging wordt gemaakt, die afhankelijk is van de marktsituatie. Het bedrijf maakte zaterdag bekend dat het deze vijf jaar durende garantie in de VS en het VK toepast bij de 77"- en 88"-versie van de Z1-oled-tv en bij de 55"-, 65"- en 77"-versie van de G1-oled-tv.

De Zuid-Koreaanse fabrikant maakt op zijn Britse site melding van de verlengde periode van vijf jaar, waarbij het aangeeft dat de verlenging is ingegeven door het hoge vertrouwen dat LG in deze televisies heeft. Deze vijf jaar garantie dekt 'alle paneelfouten' op deze oled-tv's. Het gaat specifiek om de modellen van deze twee tv's van 2021. In het eerste jaar van de garantie is de dekking overigens breder, inclusief paneelonderdelen en arbeidskosten. Vanaf het tweede jaar tot en met het vijfde jaar worden alleen problemen met het paneel gedekt.

Deze garantie roept al snel de vraag op of dit ook betekent dat eventuele problemen met inbranden gedekt zijn. HDTVTest heeft deze vraag bij LG neergelegd. Het bedrijf reageerde met een verklaring waarin het duidelijk maakt dat het paneel zal onderzoeken en het paneel zal repareren of vervangen in het geval dat een klant tijdens alledaags gebruik van een G1 of Z1 in een normale modus issues ondervindt. Daarmee lijkt LG te bevestigen dat inbranden ook wordt gedekt. Die conclusie wordt versterkt doordat LG hierbij opmerkt dat er geen dekking is voor professioneel gebruik waarbij statische beelden regelmatig op het scherm blijven staan. Dat laatste is specifiek iets waardoor inbranden kan optreden.