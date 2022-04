LG geeft C1- en G1-oled-tv's ondersteuning voor 4k120-input met Dolby Vision

LG's C1- en G1-oled-tv's hebben een firmware-update gekregen die het mogelijk maakt om videosignalen in 4k met Dolby Vision en een verversingssnelheid van 120Hz weer te geven. Dat is een signaal dat de Xbox Series-consoles met preview-fimware bijvoorbeeld kunnen produceren.

Techredacteur John Archer stelt op Forbes dat dit betekent dat de tv's daarmee de eerste zijn die deze signalen kunnen verwerken. Voordat deze update uitkwam, waren hdr-games beperkt tot 4k met 60Hz voor wat de ondersteuning van Dolby Vision betreft. Bij de combinatie van 4k, 120Hz en Dolby Vision komt er bij veel televisies een kruisje in beeld in de checklist van de Xbox Series-consoles.

De update wordt over the air verspreid naar de tv's, maar men hoeft niet per se te wachten totdat ze aan de beurt zijn, als ze bereid zijn de update te downloaden van de LG-website en hem via een usb-stick op de tv te installeren. Het gaat om versie 03.11.23.

Een gebrek aan ondersteuning voor 4k120 met Dolby Vision was specifiek een probleem voor eigenaren van de Xbox Series-consoles. Sinds een aantal maanden kan men in de Alpha Ring namelijk gebruikmaken van deze outputmodus. Ook zijn de consoles in staat om games die helemaal geen hdr ondersteunen toch daarvan te voorzien met de Auto HDR-functie. Dat gaat ook in Dolby Vision. Deze hdr-standaard van Dolby Labs is nog niet beschikbaar buiten de testgroep; HDR10 is dan de enige beschikbare standaard.

De update is beschikbaar voor C1- en G1-oled-tv's in alle formaten die geboden worden, van 48" tot 83". De oled-modellen uit 2019 en 2020 hebben ook 120Hz-displays, Dolby Vision-ondersteuning en hdmi 2.1-aansluitingen, waardoor ze theoretisch deze functie ook kunnen krijgen. Of dat ook gaat gebeuren, is niet bekend.