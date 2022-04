'Samsung Display levert in juni tv- en monitor-prototype met qd-oledpaneel'

Samsung Display is van plan om in juni een prototype te leveren van een volledige televisie op basis van een qd-oledpaneel. Ook zou het bedrijf een testversie van een qd-oledmonitor maken. Dat stelt althans de Koreaanse website The Elec.

Volgens The Elec zal Samsung Display deze prototypes naar potentiële klanten sturen zoals Samsung Electronics, Sony en Chinese fabrikanten. Bij Chinese partijen kan bijvoorbeeld aan TCL worden gedacht, aangezien het bedrijf al eerder is genoemd als een potentiële klant van de qd-oledpanelen. Ook werd eerder Panasonic genoemd.

Nadat de prototypes vanaf juni zijn geleverd aan klanten, zal Samsung Display naar verluidt een onderzoek doen naar de respons uit de markt. Als een klant tevreden is, kan de Q1-productielijn in het Zuid-Koreaanse Asan meteen worden ingezet voor de productie. Het gaat hier om een fabriek met een 8.5G-productielijn met substraten van 2200x2500mm, waarbij een maandelijks productieaantal van 30.000 wordt gehaald.

Visual Display, de tak van Samsung Electronics die verantwoordelijk is voor de televisies, leek eerder de boot af te houden ten aanzien van de qd-oledpanelen, omdat de helderheid niet hoog genoeg zou zijn. Ook zouden er zorgen zijn over het risico van inbranden. Daarnaast is het verhogen van de yields al langer een probleem. Samsung zet voor dit jaar ook fors in op lcd-tv's met een miniledbacklight. Inmiddels zou Visual Display zijn standpunt ten aanzien van qd-oled hebben herzien, waarbij Samsung Electronics aan Samsung Display zou hebben aangegeven dat dan wel de yield rate en de productieaantallen omhoog moeten.

Qd-oled-tv's gebruiken blauwe oleds en quantumdots. Daarbij worden rode en groene kleurfilters ingezet om subpixels van die kleuren te creëren. Volgens Samsung maakt deze technologie het mogelijk om betere kleuren weer te geven dan de bestaande oled-tv's en zal ook de helderheid hoger liggen.

Bestaande oled-tv's hebben allemaal panelen van LG Display en gebruiken een andere technologie, op basis van witte oleds met een kleurfilter. Een qd-oledpaneel van Samsung Display zou in vergelijking met de oledpanelen van LG Display ook uit minder lagen bestaan, wat de kosten flink zou drukken.