Duitse stad Dortmund stapt zoveel mogelijk over op opensourcesoftware

Het stadsbestuur van de Duitse stad Dortmund zal in de toekomst zoveel mogelijk overstappen op opensourcesoftware. Bovendien zal ze voortaan moeten bewijzen waarom opensourcesoftware ongeschikt is als ze voor alternatieven kiest.

Deze overstap staat in de politieke beleidsnota van de Duitse stad voor de periode 2020-2025 en wordt actief gesteund door het lokale burgerinitiatief DO-Foss. De beleidsnota bevat twee resoluties waarvan één het gebruik van opensourcesoftware moet standaardiseren waar het kan. In navolging van deze resolutie zal het stadsbestuur in de toekomst ook expliciet moeten bewijzen waarom opensourcesoftware ongeschikt zou zijn als het alternatieven verkiest.

In de tweede aangenomen resolutie staat dat de ontwikkelde opensourcesoftware ook ter beschikking zal worden gesteld aan het publiek. Met deze laatste maatregel wil het stadsbestuur van Dortmund erop toezien dat het gebruikte gemeenschapsgeld ook terugvloeit naar de gemeenschap. Dat is een principe dat in lijn ligt met de campagne Public Money, Public Code van de Free Software Foundation Europe.

Over beide resoluties uit de beleidsnota werd op 11 februari van dit jaar gestemd en deze werden aangenomen. Op 31 maart 2021 werden ze gepubliceerd. Dortmund is niet de enige stad in Europa die potentieel ziet in het gebruik van opensourcesoftware. In 2018 kondigde de Spaanse stad Barcelona aan dat ze zou overstappen op opensourcesoftware. In 2003 besloot de Duitse gemeente München de arbeidsplekken van gemeenteambtenaren te migreren naar opensourcesoftware. Dat werd een van de grootste projecten wereldwijd om desktopsystemen van Linux te voorzien. Het stadsbestuur uit München trok in 2017 de stekker uit het project, het nieuwe stadsbestuur kwam daar in 2020 op terug. Het wil opnieuw inzetten op het gebruik van opensourcesoftware.

