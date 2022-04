Gerucht: Apple brengt volgend jaar iPad met 10,8"-oledscherm uit

Apple brengt volgend jaar mogelijk een iPad met 10,86"-oledscherm uit. Vermoedelijk gaat dat om een vijfde generatie iPad Air. Ook zou Apple in 2023 verschillende andere iPad-modellen van een oledpaneel voorzien.

Zuid-Koreaanse techwebsite The Elec schrijft dat Apple volgend jaar een iPad met 10,86"-oledscherm van Samsung Display uitbrengen, maar meldt daarbij niet om wat voor iPad-model dat gaat. Er gingen eerder al geruchten rond dat Apple volgend jaar een iPad Air met oledpaneel uit zou brengen, onder andere op basis van rapporten analist Ming-Chi Kuo. Vermoedelijk betreft dit gerucht hetzelfde model.

In 2023 zou Apple in ieder geval twee nieuwe iPad-modellen met oledpaneel uitbrengen. Het zouden iPads met een schermdiagonaal van 11" en 12,9" betreffen. De techgigant biedt momenteel iPad Pro-tablets met die schermgroottes aan. Het is echter niet duidelijk of het bedrijf die Pro-modellen in 2023 van oledpanelen voorziet, aangezien het bedrijf recentelijk juist is overgestapt op miniledschermen voor zijn iPad Pro 12,9". Bloomberg-journalist Mark Gurman, die regelmatig correcte informatie over onaangekondigde Apple-producten deelt, stelde deze week dat het bedrijf overweegt om iPads met grotere schermen te maken.

The Elec schrijft dat de iPads met oledscherm die in 2023 uitkomen een 'flexibel' ltpo-oledpaneel krijgen. Met zo'n flexibel paneel kunnen fabrikanten onder andere kleinere schermranden maken. Apple gebruikt sinds de iPhone X flexibele oledpanelen voor zijn smartphones. Met het ltpo-scherm zouden de komende iPad-modellen ook een verversingssnelheid van 120Hz meekrijgen. Die refreshrate is momenteel gereserveerd voor de iPad Pro-serie van Apple.

Er gaan al langer geruchten rond over oled-iPads. Een rapport van een andere Zuid-Koreaanse nieuwssite, ETNews, stelde recentelijk al dat Apple vanaf 2022 meer iPads van een oledscherm zou voorzien. Ook analist Ming-Chi Kuo stelde eerder dat Apple volgend jaar een iPad Air met oledpaneel op de markt zou brengen, schrijft MacRumors. Apple heeft zelf nog niets bevestigd.