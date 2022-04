Ming-Chi Kuo: 11"-iPad Pro krijgt volgend jaar ook miniledscherm

Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo zal de 11"-iPad Pro van volgend jaar ook uitgerust zijn met een miniledscherm, net als de 12,9"-iPad Pro van dit jaar. Dat type scherm maakt een hogere maximale helderheid mogelijk en faciliteert lokaal dimmen met grotere precisie.

De 11"-iPad Pro van dit jaar heeft nog een 'gewone' lcd. Ming-Chi Kuo maakt de voorspelling bekend in zijn nieuwste investor note, die in handen is van MacRumors.com. Verder verwacht hij dat de iPad Pro's van 2022 ook glazen in plaats van aluminium achterzijdes zullen hebben om draadloos laden te faciliteren. Kuo heeft het vaker bij het rechte eind als het gaat om voorspellingen op het gebied van Apple-producten.

Eind vorige maand kwam Zuid-Koreaanse techwebsite The Elec naar buiten met het gerucht dat Apple ook zou werken aan een iPad met een oledscherm, die ook volgend jaar uit moet komen. Het zou daarbij gaan om een niet nader gespecificeerd model met een 10,8"-scherm. Vermoedelijk wordt dat de nieuwe generatie iPad Air, aangezien Apple pas net over is op miniled voor de iPad Pro.

Het jaar daarop, in 2023, zouden volgens The Elec nog twee iPads met oledschermen moeten volgen, met diagonalen van 11" en 12,9". Dat zijn dezelfde maten als de iPad Pro, maar of het in dat jaar de Airs of de Pro's zijn die oledschermen krijgen, is nog niet duidelijk.