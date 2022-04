Kuo: Apple introduceert volgend jaar iPhones met Touch ID onder het scherm

Apple komt volgend jaar mogelijk met iPhones met een Touch ID-sensor onder het scherm. Dat meldt analist Ming-chi Kuo in zijn meest recente rapport. Daarnaast zou Apple volgend jaar een nieuwe iPhone SE uitbrengen, die onder andere een 5G-modem zou krijgen.

Kuo schrijft dat Apple in 2022 met vier nieuwe iPhones komt, schrijft ook 9to5Mac. Het bedrijf zou met reguliere 6,1"- en 6,7"-varianten komen, en daarnaast twee Pro-modellen met diezelfde schermgroottes introduceren. Daarmee zou de techgigant volgend jaar geen Mini-variant uitbrengen. De prijs van de reguliere 6,7"-variant zou volgens Kuo in de VS 'onder de 900 dollar liggen', exclusief btw. Ter illustratie: de iPhone 12 Pro Max kost in de Verenigde Staten 1099 dollar.

Apple zou de iPhones in 2022 verder van enkele upgrades voorzien, meldt de analist. Kuo spreekt van 'de mogelijkheid van een vingerafdrukscanner onder het scherm'. Apple zou daarvoor gebruikmaken van zijn eigen technologieën. Er gaan al langer geruchten rond over een iPhone met Touch ID-sensor onder het scherm. Eerdere geruchten stelden bijvoorbeeld dat dit mogelijk al geïntroduceerd zou worden in de iPhone 13, maar dit lijkt volgens Kuo dus niet het geval te zijn. Verder zou de ultragroothoekcamera geüpgraded worden met een 48-megapixelsensor.

De techgigant zou ook werken aan een nieuwe iPhone SE. Volgens Kuo verschijnt die smartphone in de eerste helft van 2022 verschijnt, schrijft ook MacRumors. De analist meldt dat Apple die smartphone als 'de goedkoopste 5G-iPhone ooit' wil positioneren. Momenteel is dat de iPhone 12 Mini, met een adviesprijs vanaf 812,10 euro. De huidige iPhone SE heeft een adviesprijs vanaf 492,10 euro. Kuo schrijft dat het ontwerp van de volgende SE vergelijkbaar wordt met het huidige model. Het komende toestel zou daarmee wederom lijken op de iPhone 8.