Kuo: massaproductie van nieuwe AirPods begint in derde kwartaal van 2021

Analist Ming-Chi Kuo stelt dat Apple pas in het derde kwartaal van dit jaar begint met de massaproductie van de AirPods 3. Volgens eerdere geruchten zou Apple deze oordoppen later deze maand al uitbrengen.

Ming-Chi Kuo stelt in zijn nieuwe rapport dat de AirPods 3 nog niet klaar zijn voor introductie, schrijft MacRumors. Hiermee gaat de analist in tegen geruchten die in afgelopen weken rondgingen over de introductie van die oordoppen. Volgens leakers als Jon Prosser zouden de nieuwe AirPods nog deze maand worden uitgebracht, tijdens een evenement op 23 maart.

Er zijn ook verschillende renders en afbeeldingen van de AirPods 3 verschenen, die tonen dat de oordoppen een AirPods Pro-achtig ontwerp zouden krijgen, maar dan zonder siliconen dopjes of actieve ruisonderdrukking. Dat zou suggereren dat de oordoppen binnenkort al worden uitgebracht, maar volgens Kuo is dit niet het geval. Apple heeft het vermeende evenement op 23 maart ook nog niet bevestigd, hoewel het mogelijk is dat het bedrijf op die datum andere producten presenteert.

Volgens Kuo zullen Apples leveringen van oordoppen het komende jaar ook dalen. In 2020 leverde het techbedrijf 90 miljoen AirPods. De analist verwacht dat dit komend jaar daalt naar 78 miljoen exemplaren. Dat zou komen door toenemende concurrentie van andere fabrikanten. Volgens de analist is het nog onduidelijk of de huidige AirPods 2 uit productie worden gehaald wanneer de nieuwe modellen verschijnen.