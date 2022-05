Gerucht: volgende AirPods hebben ontwerp van AirPods Pro

De volgende AirPods hebben het ontwerp van de AirPods Pro, zo claimt financieel persbureau Bloomberg. De vernieuwde AirPods Pro zouden kleiner worden en meer lijken op recente modellen van Samsung en Google, aldus de informatie.

De huidige AirPods Pro

De toekomstige AirPods Pro krijgen een ontwerp zonder dat er een stammetje is, meldt Bloomberg. Apple is nog wel bezig met het passend krijgen van alle componenten in het nieuwe ontwerp en daardoor kan het nog wijzigen, aldus het financieel persbureau. Mark Gurman van Bloomberg staat al jaren bekend om zijn betrouwbare info over onaangekondigde Apple-producten.

De goedkopere AirPods van de volgende generatie krijgen een korter uitsteeksel dan de huidige AirPods Pro, maar moeten het doen zonder functies als actieve noisecancelling, volgens de berichtgeving. Beide modellen krijgen een nieuwe chip voor een bluetooth-verbinding met andere apparaten. Die komt van Luxshare of Goertek, maar Bloomberg vertelt niets over nieuwe functies.

Het artikel vermeldt ook dat problemen met de productie van de hoofdband heeft geleid tot het uitstel van koptelefoon AirPods Studio. Die moet volgend jaar komen en wellicht zal de hoofdband dan niet verwisselbaar zijn. De nieuwe AirPods zouden ook volgend jaar moeten komen.

