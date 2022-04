'Renders tonen Apple Airpods Studio-koptelefoon zonder 3,5mm-jack'

Er zijn renders verschenen van hoe de Apple Airpods Studio eruit zouden zien, een over-ear koptelefoon waar al een tijd lang geruchten over gaan. De renders tonen een ontwerp zonder 3,5mm-jack met alleen een USB-C-poort.

Jon Prosser toont de renders en zegt erbij in een video dat het gaat om renders die zijn gemaakt op basis van echte beelden, maar nagemaakt om de bronnen niet te onthullen. Een van die beelden kwam woensdag naar buiten via een tweet van choco_bit.

De koptelefoon heeft een afneembare hoofdband en afneembare oorkussens. De aanhechting werkt magnetisch. Bovendien is het ontwerp symmetrisch: de koptelefoon kan zelf bepalen welk oor links en rechts is en stereogeluid daarop aanpassen. Daarvoor zitten sensoren in de oorschelpen. Wie de koptelefoon met een Mac- of iOS-apparaat verbindt, moet toegang krijgen tot uitgebreide equalizerinstellingen.

De renders tonen de koptelefoon zonder 3,5mm-jack. In plaats daarvan is alleen bedraad audio te luisteren via de USB-C-poort en verloopstukjes, claimt Prosser. Apple zou de koptelefoon dit najaar willen uitbrengen. De prijs die het meest de ronde doet, is 350 dollar. Dat ligt in lijn met die van bluetooth-koptelefoons van Sony en Bose. Apple heeft niet gereageerd op de informatie.