Gerucht: Huawei Kirin 9000 is eerste 5nm-soc met ingebouwd 5G-modem

De Huawei Kirin 9000-soc zou de eerste 5nm-soc zijn met ingebouwd 5G-modem, zo claimen bronnen van WinFuture. TSMC maakt Apples A14-soc ook op 5nm, maar die maakt gebruik van een extern modem voor mobiele verbindingen.

Het inbouwen van het modem zorgt voor minder energieverbruik, waardoor veel telefoonfabrikanten dat prefereren. Huawei heeft de Kirin 9000 nog niet aangekondigd, maar wil dat binnenkort doen, meldt WinFuture. De fabrikant zou een livestream plannen voor half oktober voor de aankondiging van de Mate 40 Pro, die gebruikmaakt van de nieuwe soc.

De Kirin 9000 is voorlopig de laatste soc die TSMC voor Huawei produceert. TSMC is door de Amerikaanse overheid gedwongen te stoppen met de productie voor Huawei als uitbreiding van het handelsverbod. TSMC werkt met Amerikaanse technologie en mag daarom vanaf deze week niet meer leveren aan Huawei. De Kirin 9000 zou afgelopen maanden al geproduceerd zijn.

Huawei presenteert zijn nieuwe socs over het algemeen in het najaar, waarna de fabrikant ze eerst gebruikt in de eigen Mate-telefoons en in het jaar erop ook in toestellen in de P-serie en Honor-smartphones. Huawei zou de Mate 40 Pro vooral richten op thuisland China, maar de telefoon zou in de loop van volgend jaar ook gaan uitkomen in Europa, meldt WinFuture.