Huawei kondigt Watch GT 2 Pro- en Watch Fit-wearables aan

Huawei heeft twee nieuwe wearables aangekondigd: de Watch GT Pro met behuizing van titanium en keramiek en de Watch Fit met een rechthoekig amoledscherm. Ook kondigde Huawei twee nieuwe oortjes met noisecancellation aan.

De Pro-versie van de vorig jaar door Huawei uitgebrachte Watch GT 2 heeft onder andere een kast van titanium en achterkant van keramiek, terwijl Huawei ook saffierglas voor de wearable gebruikt. Hiermee komt het gewicht op 52 gram uit. Bij de Pro-variant heeft de fabrikant de meting van de hartslag naar eigen zeggen verbeterd. De GT 2 Pro heeft verder een 1,39"-amoledscherm met resolutie van 454x454 pixels dat slide- en gesture-bediening ondersteunt. De soc is de Kirin A1 en er is 4GB opslag. Het horloge ondersteunt draadloos laden en zou een accuduur van maximaal twee weken hebben. De Watch GT 2 Pro is vanaf 5 oktober in het zwart en grijs verkrijgbaar voor 299 euro.

De Watch Fit is een specifiek op sporten gerichte wearable met een rechthoekig amoledscherm van 1,64 inch dat een resolutie van 456x280 pixels biedt. Ook deze wearable heeft 4GB opslag en ondersteuning voor draadloos laden. De doorsnee accutijd ligt op tien dagen, maar bij zwaar gebruik daalt dit tot zeven dagen. Het gewicht zonder bandje is 21 gram. Deze wearable kost 129 euro en komt vanaf 16 september beschikbaar.

Huawei kondigde tegelijkertijd de FreeBuds Pro- en FreeLace Pro-oortjes aan, beide hebben ondersteuning voor noisecancellation. De FreeBuds Pro zijn in-eardopjes die met vegen en knijpen in de zijkanten bediend kunnen worden. De FreeLace Pro is een nekbandvariant met een accuduur van een dag. Na vijf minuten laden zou de FreeLace Pro weer vijf uur lang muziek kunnen weergeven. De FreeBuds Pro verschijnt 5 oktober voor 179 euro; de FreeLace Pro komt al 20 september en kost dan 119 euro.