Huawei kondigt op sport gerichte Watch GT 2e aan

Huawei heeft een nieuwe variant van zijn Watch GT 2-wearable aangekondigd. De Watch GT 2e moet zich onderscheiden met zijn toepassingen voor sport en zijn wat lagere prijs ten opzichte de GT 2.

De Watch GT 2e heeft een 1,39"-scherm met oledpaneel en resolutie van 454x454 pixels, net als de GT 2 46mm. Ook de soc is dezelfde als in die wearable, de Kirin A1 van Huawei zelf, en er is 4GB opslag. De schermranden zijn wat dikker dan bij de vorig jaar september aangekondigde GT2 46mm.

Volgens Huawei is de accuduur twee weken, bij een scenario van wekelijks een half uur muziek luisteren, hartritmemonitoring ingeschakeld, slaapmonitoring 's nachts geactiveerd, 90 minuten per week sporten met locatietracken ingeschakeld en notificaties aan. Muziek luisteren kan via bluetooth 5.1.