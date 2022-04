“Specificaties en renders tonen Huawei Watch GT 2 Pro die draadloos kan laden“

Er zijn nieuwe beelden en specificaties opgedoken van Huawei's nieuwste topmodel van smartwatches, de Watch GT 2 Pro. Het model heeft een accu van 455mAh, ingebouwde gps, en kan draadloos laden.

De renders komen van WinFuture. Het gaat om de Huawei Watch GT 2 Pro, een opvolger van de GT 2 van vorig jaar. Het model heeft een rond oled-scherm van 1,39" in diameter en een resolutie van 454x454 pixels. Er zit een accu van 455mAh in het horloge, die volgens Huawei wel veertien dagen mee kan gaan.

Het apparaat heeft een roestvrijstalen behuizing, met een bandje dat van plastic of leer wordt. Het horloge krijgt een aansluiting van 46 millimeter. Aan de binnenkant zit 32MB aan werkgeheugen, en 4GB aan interne opslag voor bijvoorbeeld het opslaan van muziek.

Qua verbinding heeft het apparaat bluetooth 5.1 aan boord, en ingebouwde gps. Het horloge kan bovendien draadloos worden opgeladen. Het is niet duidelijk met welke standaard dat gebeurt. Het horloge zou verder draaien op Huawei's eigen Lite OS-besturingssysteem. De bron van WinFuture zegt dat het apparaat in de komende weken in Duitsland in de verkoop gaat en dat het 280 euro zou kosten.