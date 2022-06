Renders tonen Huawei-smartwatch met rechthoekig scherm

Er zijn renders en specs verschenen van de Huawei Fit Watch, een smartwatch met een langwerpig scherm. De Chinese fabrikant zou de wearable willen aankondigen tijdens de IFA-beurs over enkele weken in Berlijn.

Het scherm heeft een resolutie van 456x280 pixels bij een diagonaal van 1,64", meldt Wareable. Daarmee is het scherm van 3,5x2,2cm ongeveer even lang als een vierkant of rond scherm van 2" en even breed als eentje van 1,2". Huawei zou het langgerekte scherm willen gebruiken om meer data weer te geven dan op een vierkant of rond scherm mogelijk is. Het is onduidelijk of het gaat om een lcd of oledscherm.

De Fit Watch zou beschikken over gps, een hartslagmeter en een barometer. Andere specs en details zijn onbekend, maar Wareable zegt dat de prijs zou liggen op 119 euro. De presentatie zou plaatsvinden op IFA, de elektronicabeurs die over enkele weken in beperkte vorm plaatsvindt in de Duitse hoofdstad Berlijn. Huawei laat al jaren nieuwe producten zien op IFA.