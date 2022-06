Proximus voorziet All Stars-abonnementen jaar lang van Disney+

Proximus heeft een overeenkomst met Disney gesloten om een jaar lang als exclusieve provider de Disney+-dienst te integreren in abonnementen. De All Stars- en All Stars & Sports-abo's blijven in prijs gelijk.

Nieuwe en bestaande All Stars- en All Stars & Sports-klanten kunnen Disney+ vanaf 15 september activeren, waarna ze de dienst twaalf maanden kunnen gebruiken. De provider gaat Disney+ rechtstreeks via zijn Android-tv-decoder aanbieden, net als Neflix, dat eveneens onderdeel is van All Stars. Klanten die nog niet over de nieuwe decoder beschikken, kunnen deze zonder kosten omruilen. De prijs van All Stars en All Stars & Sports blijft met respectievelijk 30 en 40 euro per maand gelijk. Wat er na twaalf maanden met het aanbod zal gebeuren, is nog niet bekend.

Volgens HLN gaat het om een exclusieve deal van Disney met Proximus en kunnen concurrerende providers zoals Telenet de dienst geen onderdeel van hun bundels maken. Op 15 september komt Disney+ beschikbaar in België. Vanaf die datum is de dienst ook in Luxemburg, Portugal, Finland, IJsland, Noorwegen, Zweden en Denemarken beschikbaar. In Nederland is de dienst sinds vorig jaar al af te nemen.

De aankondiging van Proximus volgt een dag na die van Streamz. Dit is een dienst voor streaming video van provider Telenet en mediabedrijf DPG Media, die daarmee een concurrent voor Netflix en Disney+ willen vormen. Streamz moet onder andere Vlaamse en internationale films en series in zijn collectie krijgen. De aankondiging van Streamz volgt op goedkeuring van de Europese Commissie, die de invloed van de joint-venture van Telenet en DPG Media op de markt wilde onderzoeken.