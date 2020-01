Disney+ verschijnt in de zomer in België

Disney heeft de komst van zijn dienst voor videostreaming naar meer landen in Europa een week vervroegd. Vanaf 24 maart is de dienst in onder andere Frankrijk en Duitsland beschikbaar, in de zomer van dit jaar volgt België.

Op 24 maart start Disney+ in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Australië en Zwitserland. De dienst komt daar beschikbaar voor 7 euro per maand of 70 euro per jaar. Disney+ komt een week eerder in de landen dan Disney eerder communiceerde. In de zomer volgt verder uitbreiding in West-Europa, met de komst naar de België, de noordelijke landen, en Portugal. Een precieze datum van introductie geeft Disney niet voor België.

In Nederland, de Verenigde Staten en Canada is de videodienst sinds 12 november beschikbaar. Ook in Australië en Nieuw-Zeeland kunnen gebruikers een abonnement nemen. In Nederland is de prijs net als in andere Europese landen 7 euro per maand of 70 euro per jaar.