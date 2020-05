Disney+ start in september in België

Disney brengt zijn streamingdienst Disney+ in september in België uit. De dienst was al langer beschikbaar in Nederland en andere Europese landen, en zou 'deze zomer' naar België komen. Nu is de datum definitief.

Het is niet duidelijk of de dienst direct vanaf 1 september beschikbaar is in België of later. Disney noemt alleen 'september' als releasedatum.

De prijzen van het platform zijn niet officieel bevestigd. Die zullen vermoedelijk hetzelfde zijn als in Nederland. Daar betalen gebruikers 6,99 euro per maand of 69,99 euro per jaar voor de streamingdienst.

Disney+ kwam vorig jaar in Nederland beschikbaar. Het was het eerste land waar de streamingdienst van start ging. Later volgden naast de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk ook andere Europese landen zoals Frankrijk, Duitsland en Spanje.

Disney maakte vorige maand bekend dat het in totaal 50 miljoen betalende abonnees heeft. Het bedrijf had eerder al gezegd dat de streamingdienst 'deze zomer' naar België zou komen, maar een exacte releasedatum was tot nu toe niet bekend.