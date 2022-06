Disney+ heeft 94,9 miljoen abonnees

Het aantal Disney+-abonnees is toegenomen tot 94,9 miljoen, meldt Disney bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers. Disney wil tegen 2024 zo'n 230 tot 260 miljoen abonnees hebben voor zijn streamingdienst.

De teller voor Disney+ stond op 2 januari 2021 op 94,9 miljoen abonnees, dus het werkelijke aantal ligt inmiddels hoger. Op 2 januari eindigde Disneys fiscale eerste kwartaal voor 2021, waarover het bedrijf de resultaten publiceert.

De groei van het aantal abonnees zwakt wel wat af tegenover kwartaal drie en vier van 2020. Aanvankelijk meldde Disney dat het in zijn vierde kwartaal 73,7 miljoen abonnees had, maar het bedrijf stelde dat later bij naar 86,8 miljoen. In dat kwartaal verscheen ook de Pixar-film Soul op het streamingplatform.

De gemiddelde opbrengst per gebruiker daalde in het afgelopen kwartaal wel met 29 procent, reden voor Disney om begin februari een prijsverhoging door te voeren, tegelijkertijd met de toevoeging van de Star-dienst. De concurrerende dienst Netflix meldde eind januari 203 miljoen abonnees te hebben.