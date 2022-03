Panasonic brengt Disney+-app naar televisies vanaf 2017

Disney+ komt naar 4k-Panasonic-tv's die sinds 2017 zijn uitgebracht. De televisies moeten dan wel het My Home Screen-besturingssysteem ondersteunen. Bij compatibele tv's is de app in het Application-scherm te vinden.

Panasonic meldt dat 4k-oled-televisies in de EZ-, FZ-, GZ-, HZ- en JZ-serie de Disney+-app kunnen installeren. De 4k-led-televisies in de EX-, FX-, GX-, HX- en JX-serie krijgen de app ook. Meerdere Europese landen kunnen vanaf vrijdag de app gebruiken, waaronder de Benelux. Het bedrijf geeft geen details over de te verwachten beeldkwaliteit.

Met Disney+ kunnen gebruikers tv-series en films kijken van Disney-merken, evenals Star-content. Een abonnement voor de streamingdienst kost negen euro per maand. De streamingdienst heeft inmiddels 116 miljoen abonnees.