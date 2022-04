Ruim een derde van omzet openingsweekend Black Widow kwam uit Disney+

Marvel-film Black Widow heeft tijdens het openingsweekend 215 miljoen dollar opgeleverd, zegt Disney. Volgens het bedrijf was meer dan 60 miljoen daarvan afkomstig van Disney+-gebruikers die extra betaalden voor Premier Access, om de film te kunnen zien.

Bijna 36 procent van de inkomsten tijdens het openingsweekend komt daarmee op het conto van Disney+. In Nederland kost Premier Access 22 euro en in de Verenigde Staten is dat 30 dollar. Voor dat bedrag krijgen gebruikers toegang tot de film op hetzelfde moment dat die in de bioscoop verschijnt. De film kan daarna onbeperkt bekeken worden. Afgaande op de dollarprijs, hebben twee miljoen Disney+-gebruikers betaald voor Premier Access om de film direct thuis te kijken. Vanaf 6 oktober is de film ook zonder meerprijs beschikbaar via het reguliere Disney+-abonnement.

Volgens Disney had Black Widow in de VS het beste openingsweekend van alle films sinds de start van de coronapandemie. In de VS zijn bioscopen in de meeste staten weer geopend, maar op veel plekken wordt nog niet de volledige capaciteit benut, schrijft Screendaily in een overzicht.

Disney introduceerde Premier Acces vorig jaar met de film Mulan. Ook Raya and the Last Dragon en Cruella waren tegen extra betaling te zien gelijktijdig met hun introductie in de bioscoop. Het is voor het eerst dat Disney specifieke cijfers bekendmaakt over de omzet uit Premier Access. Disney+ is de enige grote streamingdienst waarbij gebruikers extra kunnen betalen om bioscoopfilms direct bij de release te streamen.