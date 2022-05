Disney reorganiseert bedrijf om zich op streaming te richten

Disney heeft een grote reorganisatie aangekondigd. Het bedrijf wil zich sterk focussen op streaming en het bieden van films direct aan consumenten. Europese bioscopen zijn niet blij dat de film Soul van Disney's Pixar direct op Disney+ verschijnt.

Disney komt in de nieuwe opzet uit drie bedrijfsonderdelen te bestaan, Studios, General Entertainment en Sports. De drie onderdelen zijn in de nieuwe structuur verantwoordelijk voor het bieden van films en series voor bioscopen, lineaire distributie, zoals televisie, en streaming en de primaire focus zal op de streamingdiensten zoals Disney+, Hulu, ESPN+ en de komende Star-dienst liggen. Dat maakt Disney bekend.

De reorganisatie wordt per direct doorgevoerd en ligt volgens het bedrijf in lijn met de bestaande strategie om zich direct op consumenten te richten. De nieuwe bedrijfsstructuur moet deze koers in een stroomversnelling brengen. Volgens Disney zijn de veranderingen verder ingegeven door het succes van Disney+.

De reorganisatie is niet los te zien van de gevolgen van de coronapandemie. Die maakte bijvoorbeeld al dat de film Mulan bij de release direct via Premier Acces van Disney+ beschikbaar kwam, tegen een meerprijs. Ook de Pixar-film Soul verschijnt direct op Disney+. De Europese bioscopen tonen zich 'geschokt' door deze beslissing. Door bioscopen te omzeilen bij releases duurt het alleen maar langer voordat de sector de crisis achter zich kan laten, aldus de International Union of Cinemas. "Het is geen overdrijving om te zeggen dat tegen de tijd dat sommige studio's besluiten dat de tijd er weer is om hun films in première te brengen, het al te laat kan zijn voor veel Europese bioscopen."