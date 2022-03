Nederlands bedrijf wil privébioscopen openen voor twee tot zeven personen

Het Nederlandse bedrijf The(Any)Thing wil honderden kleine bioscoopjes openen in Europa, met ruimte voor twee tot zeven personen. De zaaltjes zijn te huren via een app en worden uitgerust met 4k-laserprojectoren.

Het bedrijf wil de locaties in samenwerking met hotels, restaurants, bestaande bioscopen en recreatieparken opzetten. In vijf jaar tijd zou dat vijfhonderd personal cinema's moeten opleveren in Europa. Binnenkort opent er een conceptlocatie in Nederland, met zalen voor twee, vijf of zeven personen.

The(Any)Thing is opgericht door de eigenaren van streamingdienst Pathé Thuis en ze werken samen met verschillende filmdistributeurs. Het kijken van films in de kleine bioscoopjes gaat on-demand, via een app kunnen klanten een film uitkiezen en dankzij de samenwerkingen moeten daar zowel nieuwe bioscoopfilms als oude klassiekers bij zitten.

Een van de initiatiefnemers zegt tegen HollandFilmNieuws dat de zalen worden uitgerust met professionele bioscoopapparatuur, waaronder 4k-laserprojectoren. Het bedrijf is ook lid geworden van de branchevereniging NVBF voor bioscopen.

Via een app kunnen klanten zelf het licht, geluid en de temperatuur afstemmen in de minibioscopen. Het concept krijgt ook roomservice, zodat klanten eten en drinken kunnen bestellen. Wat het kijken van films in de privébioscopen gaat kosten en vanaf wanneer dat mogelijk zal zijn, is nog niet bekend.