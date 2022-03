Steam-versie MechWarrior 5 is uitgesteld tot lente 2021 en komt naar Xbox

Piranha Games stelt de Steam-versie van MechWarrior 5: Mercenaries uit tot het voorjaar van volgend jaar. De game kwam op 10 december 2019 exclusief uit in de Epic Games Store en mag een jaar later op Steam verschijnen, maar dan komt ook Cyberpunk 2077 uit.

Volgens Piranha Games zijn de verkopen en marketing van een game op de lauchday erg belangrijk. Als MechWarrior 5: Mercenaries op 10 december dit jaar verschijnt, vreest de studio dat de game weinig aandacht krijgt omdat Cyberpunk 2077 na herhaaldelijk uitstel op diezelfde die datum uitkomt.

De ontwikkelaar heeft besloten om de Steam- en GOG-versies uit te stellen tot volgend jaar en de game dan ook gelijktijdig uit te brengen voor de Xbox Series X en S. Ook de dlc-uitbreiding Hero of the Inner Sphere is tot het voorjaar uitgesteld. Een exacte datum noemt de ontwikkelaar nog niet.

Piranha Games is recent overgenomen door het Zweedse Enad Global 7 en de ontwikkelaar zegt daardoor meer middelen ter beschikking te hebben voor marketing en de verdere ontwikkeling van de consoleversies. De studio gaat binnenkort een video uitbrengen met meer uitleg over de beslissing.

MechWarrior 5: Mercenaries kwam vorig jaar uit in de Epic Games Store en is in mei dit jaar verschenen in de Microsoft Store. Het spel is ook onderdeel van het Game Pass-abonnement voor pc.