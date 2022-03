PHP 8 met jit-compiler en attributes is uit

PHP 8 is uitgebracht. De nieuwe versie van de taal heeft veel veranderingen, waaronder de toevoeging van de jit-compiler waarmee scripts sneller worden. Ook heeft PHP 8 de mogelijkheid om attributes toe te voegen.

PHP 8 is sinds donderdag beschikbaar. Een van de belangrijkste toevoegingen aan de nieuwe programmeertaal is jit, of Just In Time. Dat is een andere manier van het compilen van een script naar machinecode, in plaats van code die in een virtuele machine wordt uitgevoerd, wat voor minder overhead zorgt. In theorie zou dat tijdwinst kunnen opleveren als de code cpu-intensief is. Voor websites, waar PHP het vaakst gebruikt wordt, is de winst waarschijnlijk minimaal.

Een andere belangrijke toevoeging is die van attributes. Daarmee kan metadata worden toegevoegd aan classes en functions. Ontwikkelaars vroegen daar al langer om en gebruikten altijd omwegen door bijvoorbeeld metadata via annotaties in comments toe te voegen, maar dat werd niet door alle parsers standaard meegenomen. In PHP 8 worden attributes wel standaard onderdeel van de syntax.

PHP 8 krijgt ook ondersteuning voor union types. Ook die functie werd door ontwikkelaars vaak in de in-line comments gedaan. Met union types 2.0 kunnen gebruikers structuren specificeren binnen variables.

De nieuwe blob van de taal is vanaf donderdagmiddag te downloaden en te implementeren. Volgens de ontwikkelaars zouden beheerders niet veel moeite moeten hebben tijdens de migratie als ze de vorige 7.x-versies al hebben geïmplementeerd. Daarin zijn veel van de in versie 8 verdwenen functies al uitgefaseerd. Overigens meldde Microsoft eerder al PHP 8 niet te ondersteunen.