Microsoft gaat php 8 niet ondersteunen op Windows

Microsoft gaat php 8.0 en latere versies zelf niet ondersteunen op Windows. Volgens de release manager van php 8.0 betekent dat niet dat er straks helemaal geen php 8.0-builds voor Windows verschijnen.

Het schrappen van php-ondersteuning vanaf versie 8.0 wordt via de PHP Internals-mailinglijst gemeld door Dale Hirt, projectmanager voor php binnen Microsoft. Hij bericht dat de ondersteuning voor php 7.2 op Windows in november stopt en php 7.3 vanaf dat moment alleen nog maar beveiligingsupdates krijgt. Php 7.4 blijft nog een jaar lang zowel bugfixes als beveiligingsupdates ontvangen. Hirt: "We gaan echter voor versie 8.0 en verder php voor Windows op geen enkele manier ondersteunen." De definitieve release van php 8.0 staat voor 26 november dit jaar op de planning.

Sara Golemon, release manager van php 8.0, spreekt haar waardering uit voor het werk dat Microsoft tot nu toe verricht heeft, maar laat ook haar teleurstelling blijken. Op Reddit verduidelijkt ze dat Microsoft Windows.php.net bijhoudt en verantwoordelijk was voor onder andere php.exe op Windows. Die builds zijn dus niet meer te verwachten voor versie 8.0. Wel spreekt ze haar verwachting uit dat er een geautomatiseerde methode komt waarmee toch builds verschijnen, 'misschien zelfs door dezelfde mensen die de officiële builds bij Microsoft maakten'.

Microsoft begon in 2006 met de ondersteuning van php in Windows. Het bedrijf bood toen een module voor zijn Internet Information Server, of IIS, aan om webservers met php-clients te verbinden. De meeste ontwikkelaars bleven de voorkeur aan php op Linux geven. Binnen Windows 10 heeft Microsoft inmiddels Windows Subsystem for Linux 2 geïntegreerd, waar php-ontwikkelaars van gebruik kunnen maken.