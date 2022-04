Sinds de release van PHP in 1997 heeft de taal een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Het begon als een eenvoudige wrapper om C, zodat Rasmus Lerdorf sneller websites kon bouwen, maar de syntax van versie 7.4 lijkt weinig meer op deze eerste PHP-release.

De reputatie dat PHP geen serieuze ontwikkeltaal zou zijn, ligt al ver achter ons. Bijna 80 procent van alle websites die aan de serverzijde worden opgebouwd, zijn geschreven in PHP. Ook de leukste techsite van Nederland is 'powered by' PHP.

In december verschijnt een nieuwe major versie, PHP 8. De eerste testversie van PHP 8 is al drie maanden beschikbaar en de eerste release candidate staat gepland voor 17 september. Met een feature freeze ruim een maand achter ons, is dit een mooi moment om te kijken welke veranderingen PHP 8 met zich meebrengt.

ElePHPant, de mascotte van PHP

RFC-proces

Om te begrijpen hoe deze nieuwe versie van PHP tot stand is gekomen, is het belangrijk om te kijken naar het ontwikkeltraject. Het begint met de beschermers van PHP, de core developers. Dit zijn de ontwikkelaars met de meeste ervaring met het werken in de broncode van PHP en zij handelen de bugreports af. Zij hebben de bijkomende taak om de ontwikkeling van PHP in de juiste richting te sturen. Niet alleen de broncode van PHP is open, maar ook het ontwikkeltraject. Het staat iedereen die een beetje karma heeft verzameld, vrij een Request For Comments in te dienen om de taal te verbeteren.

Of een RFC slaagt, hangt ervan af of de auteur de core developers heeft kunnen overtuigen van het nut van de RFC. De core developers kijken niet alleen naar het voorstel zelf, maar ook naar de impact op de rest van de taal, of het strookt met de visie van PHP en in hoeverre er rekening gehouden is met backwards compatibility.

Voor beginners is het verstandig om onderzoek te doen en de wijziging te polsen bij de core developers, zodat er geen onnodige energie wordt gestoken in een voorstel dat het waarschijnlijk toch niet gaat halen. Een voorstel om de functienamen en volgorde van argumenten gelijk te trekken, zal waarschijnlijk niet worden geaccepteerd, omdat de gevolgen hiervan te groot zijn.

Wanneer een voorstel genoeg steun heeft, kan deze door een lid op de wiki worden gepubliceerd, en worden aangekondigd op de PHP-mailinglist. Daarna volgt er een discussiefase, waarbij iedereen vragen kan stellen en voorziene problemen kan aankaarten over de RFC. Deze vragen en problemen worden allemaal in de RFC vastgelegd. Wanneer de discussie afgerond is, maar niet eerder dan twee weken na publicatie van de RFC, volgt er een stemming. De stemming is altijd een ja/nee-stem waarbij een tweederdemeerderheid nodig is om de RFC te laten slagen. Soms zijn er naast een ja/nee-stem ook nog een of meerdere vervolgstemmingen, die kunnen gaan over de implementatieaanpak. Het stemmen is voorbehouden aan ontwikkelaars die hebben bijgedragen aan de broncode van PHP, afgevaardigden vanuit de PHP-community en vaste deelnemers aan de interne discussies.