Kernontwikkeling van PHP wordt in toekomst door PHP Foundation uitgevoerd

De ontwikkeling van PHP wordt in de toekomst door de nieuwe PHP Foundation uitgevoerd. Verschillende bedrijven, waaronder JetBrains van hoofdontwikkelaar Nikita Popov, hebben zich bij die stichting aangesloten.

Popov verlaat JetBrains om zich volledig te gaan richten op het ontwikkelen van compiler LLVM. Popov was een van de belangrijkste ontwikkelaars van PHP. Zijn vertrek is daarom een belangrijke reden om de programmeertaal onder te brengen in een stichting, die PHP Foundation is genoemd. Naast JetBrains gaan ook onder andere Laravel, Acquia, Zend en Automattic daaraan meewerken, schrijft de stichting in een blog. De PHP Foundation wordt een nonprofit die gaat zorgen voor de kernontwikkeling van PHP, al ontbreken details nog. De stichting is opgezet onder het Open Collective-model, waar andere programmeertalen en frameworks zoals Vue.js en Open Web Docs ook zijn ondergebracht.

De eerste prioriteit voor de PHP Foundation is volgens de oprichters om geld op te halen. De stichting hoopt jaarlijks 300.000 dollar aan donaties op te halen, en JetBrains vult daar nog eens 100.000 dollar bij aan. De stichting wil 'marktconforme salarissen bieden' aan core-ontwikkelaars voor de taal. "Hoe meer we ophalen, hoe meer ontwikkelaars fulltime aan PHP kunnen werken", schrijven de oprichters. Aanvankelijk krijgen die ontwikkelaars geen contracten van onbepaalde tijd. De stichting waarschuwt dat het bestuur ze altijd kan ontslaan.

De stichting begint met een tijdelijk bestuur. De samenstelling van een permanent bestuur komt als de stichting eenmaal aan de slag is. Nikita Popov is een van de bestuursleden. De stichting zegt dat het huidige proces voor RFC blijft bestaan en dat belangrijke beslissingen rondom de core aan de PHP Internals-community worden overgelaten.