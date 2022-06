JetBrains brengt gedistribueerde en lichtgewicht IDE Fleet uit

JetBrains heeft een nieuwe IDE uitgebracht waarin code zowel lokaal als remote kan worden geschreven. Fleet is een lichtgewicht editor die volgens het bedrijf bedoeld is voor ontwikkelaars die een allround-applicatie willen hebben.

De tool heet Fleet en is als preview te downloaden. JetBrains zegt dat de tool alle functies bevat die gebruikers van een IDE mogen verwachten, zoals syntax-highlighting en automatische code-aanvulling, maar ook debugging en refactoring. Ook heeft Fleet een geïntegreerde terminal, ondersteuning voor Git, en port forwarding. In de toekomst worden plugins beschikbaar. Volgens het bedrijf is de codebase volledig nieuw opgebouwd en bestaat Fleet daarom alleen als losstaande IDE in plaats van dat die geïntegreerd wordt in IntelliJ Idea. Fleet is te gebruiken op Windows, macOS en Linux.

Voorlopig kunnen ontwikkelaars met acht talen en formaten aan de gang in de editor. Java, JavaScript, Python, Go, Rust, en Kotlin worden ondersteund, samen met TypeScript en Json. In de toekomst worden ook html, php, C++ en C# ondersteund, al is het niet bekend op welke termijn dat gebeurt.

Volgens JetBrains is de tool zo opgebouwd dat die gedistribueerd gebruikt kan worden. Er is een architectuur voor zowel de front- als de backend, en gebruikers kunnen een workspace-server en een bestandssysteemserver opzetten. Daarmee kunnen gebruikers de IDE opzetten op hun eigen machine, maar de code ook vanaf een andere machine inladen. De laatste kan wel alleen via ssh op Linux-servers, al vallen vm's daar ook onder. Die remote-ontwikkeling wordt daarnaast ook doorgevoerd in alle tools van JetBrains' IntelliJ-platform.

Voor dat laatste heeft JetBrains Space uitgebracht. Dat is een platform waarmee ontwikkelaars kunnen werken vanuit een Docker-omgeving die bij JetBrains op de servers draait. Gebruikers kunnen daarin bijvoorbeeld Git-repo's klonen of indexes opzetten. Zulke containers kunnen wel met slechts één repository omgaan.