YouTube-app voor PlayStation 5 ondersteunt HDR10

De PlayStation 5-YouTube-app ondersteunt na een update HDR10. De PlayStation 4-app ondersteunde al langer hdr. Eerder dit jaar kregen Xbox-consoles ook ondersteuning voor hdr bij YouTube.

FlatpanelsHD meldt dat de PlayStation 5-YouTube-app HDR10 ondersteunt bij 4k- en 60fps-video's. Hiervoor gebruikt de console de VP9-2-codec. Het is niet duidelijk wanneer de ondersteuning is toegevoegd; de site meldt dat deze met een update is verschenen. YouTubes ondersteuningspagina voor de PlayStation 5 vermeldt nog geen hdr, waar dit voor het Xbox-equivalent wel het geval is.

Net als de PlayStation 5 hadden de Xbox Series-consoles geen YouTube-hdr-ondersteuning bij release. Deze consoles kregen deze ondersteuning in januari dit jaar. Ook de Xbox Series-consoles ondersteunen de hdr-weergave bij 4k en 60fps. Bij deze update kregen ook de Xbox One-consoles hdr-ondersteuning bij YouTube; op de PlayStation 4 kon dit al langer. YouTube ondersteunt sinds 2016 hdr.