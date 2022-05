YouTube schakelt hdr-ondersteuning in voor Xbox One en Series X en S

YouTube heeft hdr-ondersteuning toegevoegd aan zijn app voor de Xbox One en Xbox Series X en S. Gebruikers kunnen via de consoles hdr-video kijken, als hun tv daarvoor geschikt is. Er is vooralsnog geen aanwijzing dat hdr ook naar de PlayStation 5 komt.

Xbox-gebruikers kunnen voortaan YouTube-videos met hdr kijken op hun Xbox One S, One X, Series S en Series X. FlatpanelsHD ontdekte dat dit inmiddels op een supportpagina van Google staat en verifieerde de toevoeging.

De site constateerde dat de YouTube-app op de Series X video met hdr in 4K met 60fps weergeeft en op de One S is hdr-weergave te zien op 1440p met 60fps. Om hdr-ondersteuning te krijgen, moeten gebruikers de app updaten. Gebruikers vragen volgens de site al jaren om de feature en in 2017 beloofde Microsoft dat hdr-ondersteuning eraan zou komen.

Het is sinds 2016 mogelijk om hdr-video te bekijken op YouTube, mits gebruikers een geschikte tv, monitor of smartphone hebben. Recent maakte YouTube bekend dat het hdr-ondersteuning uitbreidde naar livestreams. PS5-gebruikers zullen moeten wachten op hdr, want YouTube op de Playstation 5 heeft geen hdr-ondersteuning. De PS4 heeft dat wel.