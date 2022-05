Sony gaat PS5-issue van 4k120-weergave zonder hdr op Samsung-tv's oplossen

Samsung heeft middels een moderator op zijn Europese forum laten weten dat Sony met een oplossing komt waardoor bezitters van high-end Samsung-tv's uit 2020 op de PlayStation 5 weer gebruik kunnen maken van 4k-beelden met 120Hz in combinatie met high dynamic range.

PS5-games die een 4k-resolutie in combinatie met een verversingsfrequentie van 120Hz én high dynamic range ondersteunen, werken niet zoals verwacht op een aantal Samsung-tv's. Gebruikers moeten kiezen tussen een weergave van 4k met 60Hz en hdr. Om op 4k120 te spelen, moet hdr worden uitgeschakeld. Een moderator op Samsungs Europese forum heeft bevestigd dat Sony met een oplossing komt voor dit probleem.

Volgens de moderator is er geen update nodig voor een van de bewuste Samsung-televisies met HDMI 2.1. Dat betreft onder meer de Q90T, Q80T en de Q900R. Deze modellen ondersteunen allemaal deze versie van de HDMI-standaard en kunnen daarmee 4k120-beelden weergeven.

Eind vorig jaar kwamen er de nodige meldingen van bezitters van high-end Samsung-tv's met HDMI 2.1 dat het niet meer mogelijk was om op de PS5 4k120 met hdr te combineren. De enige workaround tot nu toe is het kiezen voor 4k en 60Hz of het uitschakelen van hdr als 4k120 de voorkeur heeft.

Dit probleem is niet aan de orde als de PlayStation 5 wordt gekoppeld aan HDMI 2.1-televisies van andere fabrikanten. Dat maakt het ietwat opvallend dat de oplossing via de console komt en niet via de Samsung-televisies. Het zou echter iets te maken kunnen hebben met de wijze hoe de PlayStation 5 hdr doorgeeft. Daar zijn volgens televisiereviewer John Archer meer problemen mee, zoals bij een aantal audioreceivers en soundbars.