Skyrim is ook op PlayStation 5 te spelen met 60fps

Dankzij een modificatie van The Elder Scrolls V: Skyrim voor het PlayStation-platform is deze game nu ook op de PS5 met 60fps te spelen. Eerder was dat al mogelijk op de Xbox Series X en S. De mod werkt ook op de PS4, al zal het daar niet tot optimale resultaten leiden.

Het gaat om de mod met de naam Skyrim @ 60fps. Daarmee wordt een framerate van maximaal zestig beelden per seconde mogelijk op zowel de PS5 als de PS4. De modificatie houdt de mogelijkheid in stand om trophies te verdienen, mits er geen andere mods worden gebruikt. Trophies zijn te beschouwen als achievements uit de game, waarbij de speler bepaalde taken moet voltooien, zoals het innemen van een fort of het aansluiten bij bepaalde groeperingen.

De maker heeft een video gemaakt waarin gameplaybeelden in combinatie met de mod zijn te zien. De mod is te selecteren via een scherm waar meerdere beschikbare mods worden weergegeven, wat bij de Xbox Series-consoles op een vergelijkbare wijze werkt. De mod werkt weliswaar ook op de PS4, maar de maker raadt aan om de 60fps-optie alleen in te zetten bij de PS5, omdat het op de oudere console tot verminderde prestaties kan leiden.

Sinds november is Skyrim ook met maximaal 60fps te spelen op de Xbox Series X en S. Ook op deze consoles gaat dat via een mod, genaamd Uncap FPS. Daarmee worden de limiet van 30fps weggehaald ten faveure van een maximum van zestig beelden per seconde. Dit werkt op de Series X in 4k-resolutie en op de Series S met 1080p-resolutie. Op de Xbox One X werkt de mod ook, maar blijkens een analyse van Digital Foundry leidt de mod op deze console hooguit tot een iets verhoogde framerate die tussen de 33 en 43fps schommelt, met de nodige stotteringen en tearing tot gevolg. The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition is overigens sinds vorige maand onderdeel van het Xbox Game Pass-abonnement voor de console.