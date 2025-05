Sony in beeld en geluid: verschillende tv’s en soundbars nader bekeken

Sony is van oudsher een grote speler op het gebied van televisies en geluid. De laatste jaren zijn er echter zoveel producten en modellen verschenen dat we ons kunnen voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. In dit artikel zoomen we in op de A80K-oledtelevisies van Sony en twee soundbars: de HT-A3000 en de HT-A5000.

De A80K-tv’s van Sony zijn oledmodellen en beschikbaar in drie groottes: de XR-55A80K (55 inch), de XR-65A80K (65 inch) en de flinke XR-77A80K (77 inch). Dit trio televisies is uitgerust met een Cognitive Processor XR. Hiermee heeft Sony zich naar eigen zeggen laten inspireren door de manier waarop we als mensen de wereld om ons heen ervaren op basis van informatie die tegelijk via de ogen en oren naar de hersenen wordt gestuurd. Conventionele AI detecteerde en analyseerde lange tijd alleen elementen als kleur, contrast en details op individueel niveau. De Cognitive Processor XR analyseert alles in één keer, net als de menselijke hersenen, en kan zo dus beeld en geluid nog beter op elkaar afstemmen onder verschillende omstandigheden.

Zo analyseert de Cognitive Processor XR in één keer wel honderdduizenden elementen. Een van de elementen is het zogenaamde focuspunt, het punt waar mensen zich het meest op richten wanneer ze een film, serie of voetbalwedstrijd kijken. Door elk beeldelement samen met het focuspunt te analyseren, wordt informatie over de diepte verkregen. Vervolgens wordt het beeld van de juiste diepte voorzien door middel van een dieptekaart. De voorgrond krijgt meer diepte en de achtergrond wordt aangepast voor een natuurlijker beeld. Kortom: de processor versterkt het beeld waar mensen zich het meest op richten.

XR-televisies herkennen bijvoorbeeld op slimme wijze wanneer een mens in beeld komt om deze vervolgens zo realistisch mogelijk te tonen. Tegelijkertijd worden de kleuren dynamisch weergegeven. Het kleurbereik wordt groter, maar het is niet zo dat overal zoveel mogelijk kleuren gepusht worden. De processor belooft bijvoorbeeld huidtinten zo natuurlijk mogelijk weer te geven en zal daar de kleurweergave op aanpassen.

Ruisonderdrukking, kleurgradatie en contrast

Verder belooft Sony dat de XR-55A80K, de XR-65A80K en de XR-77A80K weer beter in staat zijn dan zijn voorgangers om ruisonderdrukking toe te passen. Beelden worden beter dan voorheen in kleine vakjes opgedeeld waarna de processor herkent waar op het scherm veel beweging plaatsvindt en waar niet. Ook gradaties in kleur worden steeds groter doordat de Sony Bravia XR-televisies gebruikmaken van Precision Colour Mapping. De XR-processor zoomt in op de individuele voorwerpen om zo licht en schaduw, glans, druppels en oppervlakte nog beter in beeld te brengen.

De XR OLED Contrast Pro-technologie versterkt dan weer kleur en contrast in heldere delen zodat de kijker beelden met puur zwart en de best mogelijke helderheid krijgt. Deze oled-tv’s beschikken ook over een temperatuursensor en een paneel met hoge luminantie. De Cognitieve XR-processor detecteert de schermtemperatuur en configureert licht. Zo moeten pixels in heldere gedeeltes gelijktijdig worden verlicht.

De Cognitive Processor XR van de A80-serie draait niet alleen om beeld, maar ook om slimme toepassingen van geluid. Dat is niet zo vreemd, omdat de algoritmes alle informatie tegelijkertijd analyseren. De Sony Bravia XR-tv's produceren geluid in horizontale en verticale richting en moeten zo zorgen voor een multidimensionale ervaring. Ze analyseren en converteren audio naar 5.1.2-kanaals surroundgeluid en creëren zo een 3d-soundscape. De XR-oledmodellen maken gebruik van Acoustic Surface Audio+ en transformeren het televisiescherm als het ware om tot een speaker. Echte audiofielen zullen echter altijd zweren bij een losse soundbar, en ook daar voorziet Sony uiteraard in met de A-serie.

De HT-A5000 en de HT-A3000 (en aanvullende speakers)

De HT-A5000 is volgens Sony een krachtige soundbar met 5.1.2-kanalen: twee omhooggerichte speakers voor geluid van bovenaf, twee gerichte tweeters en drie front speakers voor Surround Sound, plus ingebouwde dubbele subwoofer voor de diepe bastonen. Dankzij de Vertical Surround Engine en S-Force Pro Front Surround moeten gebruikers het gevoel hebben dat het geluid overal vandaankomt zodat ze tijdens films kijken of gamen ondergedompeld worden. Dolby Atmos en DTS:X worden ondersteund. Koppel achterspeakers van Sony aan deze soundbar en het geluid belooft dankzij Sony’s 360 Spatial Sound Mapping-technologie nog gedetailleerder en nauwkeuriger te worden.

Als de HT-A5000 de grote zus is, dan is de HT-A3000 het jongere broertje dat niet eens zo heel veel scheelt met zijn familielid. Veel van de technologie die de A5000 huisvest, vinden we ook terug in dit model. Het betreft een 3.1-kanaals soundbar met drie frontspeakers, waaronder een middenspeaker voor dialogen, plus een ingebouwde dubbele subwoofer voor de baspartijen. Ook deze soundbar is uitgerust met Vertical Surround Engine en S-Force Pro Front Surround voor Surround Sound. Zo moeten consumenten die wat kleiner behuisd zijn of die beschikken over een kleinere woonkamer op hun beurt kunnen genieten van Dolby Atmos en DTS:X.

Wil je echt de volledige bioscoopervaring dan kunnen mensen zoals gezegd aanvullend een subwoofer of achterspeakers plaatsen. De draadloze SA-RS3S-achterspeakers gebruiken 360 Spatial Sound Mapping-technologie. Gecombineerd met een van de compatibele soundbars komt het zo geluid letterlijk van alle kanten. Liefhebbers van dreunende explosies, zware bassen en diepe beats kunnen de draadloze SA-SW3-subwoofer (200 W) of de SA-SW5 (300 W) overwegen.