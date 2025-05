December Prijzenparade 2022 - Dag 9

World of Warships verrassingspakket

Voor het achtste jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade! Laten we er met zijn allen geweldige feestweken van maken die volop in het teken staat van het weggeven en ontvangen van cadeaus. Tweakers doet dit in samenwerking met zijn partners. Zie jij onderstaande weggeefactie helemaal zitten en wil je als trouw community-lid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel!

Vandaag is het helaas alweer de laatste dag van de December Prijzenparade. We sluiten af met een World of Warships verrassingspakket, mogelijk gemaakt door Wargaming. In dit pakket onder andere een toegangskaartje tot het Marine Museum in Den Helder en Genesis gaming producten.

Stap aan boord en beleef de Marine!

Het Marinemuseum in Den Helder is dé plek waar je de marine echt kunt beleven. Ontmoet zeehelden, bekijk wapens en uniformen, leer over de ontwikkeling van techniek aan boord en ontdek de geschiedenis van de Rijkswerf. Op de voormalige Rijkswerf van de Koninklijke Marine in Den Helder, het indrukwekkende industriële complex Willemsoord, is het Marinemuseum gevestigd. Zowel in het Torengebouw als in de Geschutmakerij, zijn interactieve exposities en spannende bezienswaardigheden te bezoeken.

World of Warships

Een van de grotere spelers op het gebied van oorlogvoeringsspellen is Wargaming.net. Deze uitgever bracht in 2015 het spel World of Warships uit, in navolging van het populaire World of Tanks. World of Warships is ondertussen uitgegroeid tot een multi-platform spel waarbij de speler de keuze heeft uit meer dan 600 schepen. Ook historische Nederlandse marineschepen zitten in het arsenaal. Deze zijn voor het spel nauwkeurig nagemaakt aan de hand van tekeningen en historische bronnen.

World of Warships is gratis te spelen, je hoeft je enkel hier te registreren.

Een mooie prijs dus van onze partner van vandaag. Wil je hem winnen? Dan hoef je alleen maar onderstaande poll in te vullen om automatisch kans te maken.

