Dit vinden tweakers van de Samsung QD OLED S95B

Eind oktober organiseerden Tweakers Partners en Samsung een testpanel voor de Samsung QD OLED S95B. Voor dit panel werden acht tweakers geselecteerd: twee testten het 65-inchmodel en zes gingen aan de slag met het 55-inchmodel. De opvallendste bevindingen van het testpanel hebben we voor je samengevat.

Wie de laatste jaren over Samsung en televisies sprak, had het in één adem over de QLED-modellen. Met de S95B introduceert het elektronicabedrijf sinds lange tijd weer een high-end oledtelevisie. Deze televisie combineert quantumdottechnologie met oled en belooft op deze manier een hoog contrast, meer kleur, een hoge helderheid en een ruime kijkhoek.

Om te onderzoeken of de Tweakers-community dat in de praktijk ook zo ervaart, organiseerden Tweakers Partners en Samsung een testpanel. Acht tweakers hebben de tijd genomen om de Samsung QD OLED S95B op de spreekwoordelijke pijnbank te leggen. Zoals je van de community mag verwachten, heeft dat zeer uitgebreide reviews opgeleverd. Hierbij worden zaken als design, beeldkwaliteit, geluid en gebruiksgemak aangestipt.

Geen tijd om alle reviews uitgebreid te lezen, maar wel benieuwd naar de testresultaten? Hieronder staat een handige recapvideo voor je klaar, waarin Mark Wijsman alle bevindingen van de community samenvat.

De televisie als ‘ie uit staat …

Waar de ene consument een tv al snel een (te) aanwezig apparaat vindt, raakt een ander enthousiast bij de aanwezigheid van een groot, dun televisiescherm, zelfs als het uit staat. Design en bouwkwaliteit zijn dan ook elementen die van belang zijn bij de aanschaf van een nieuwe televisie. De tweakers zijn bij de Samsung QD OLED S95B positief gestemd over dit aspect.

“Als de voet eenmaal is gemonteerd, staat hij stabiel en kun je zien dat deze televisie echt een mooi design heeft.”

Zo vindt Etnerdnl dat de televisie een premium uitstraling heeft en dat hij stevig op zijn plaats staat, zonder te wiebelen. Het geborstelde metaal bevalt hem ook. Tester DePaul benadrukt dat door de steeds dunnere schermen de montage spannend lijkt, maar bij dit toestel bleek het in de praktijk reuze mee te vallen. “Zodra de voet is gemonteerd, staat hij muurvast … Ook het kliksysteem waarmee de voet aan de tv is bevestigd, ziet er solide uit.”

Tweaker Rubman is een van de twee communityleden die het 65-inchmodel heeft getest. Dit model is dus nog groter, maar “als de voet eenmaal is gemonteerd, staat hij stabiel en kun je zien dat deze televisie echt een mooi design heeft.” Jammer vindt hij het ontbreken van een One Connect-box van Samsung die het geheel nog platter zou maken en waarmee de bekabeling zeer minimalistisch op de muur had kunnen worden weggewerkt. “Een gemiste kans.”

… en wanneer ‘ie aan staat

“De beeldkwaliteit heel kort samengevat: Wow!”

Bij een televisie draait het natuurlijk om de beeldkwaliteit, en over dit aspect wordt unaniem zeer positief gereageerd bij dit toestel. “Heel kort samengevat: Wow!”, meldt tweaker ApoC. Die Wow-factor is volgens hem een gevolg van het feit dat de S95B in staat is om kleuren van het scherm “te laten spatten”. De kleurverzadiging, ook bij hoge helderheid, noemt hij “heel goed” en het bekijken van hdr-content “een feestje”.

Compuse werd zeer aangenaam verrast door het contrast. “Overrompeld worden door zo'n hoge helderheid verwacht je gewoon niet. Niet alleen de kleuren en het grote verschil in contrast spatten van het scherm, maar ook de helderheid.” Ook tijdens het gamen werd hij enthousiast: “In gamesessie op gamestand (fast) op 120Hz is er geen overshoot of ghosting waar te nemen. De pixels houden zeer kort hun waarde vast en daardoor elimineert het scherm alle vorm van ghosting. Ik nam wel een klein beetje overshoot waar op 4k bij 120Hz en dat resulteerde in een iets onrustig beeld. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds uitmuntende resultaten zijn.”

Rubman constateert dat de televisie “schitterend beeld” levert dat alleen wel te fel en contrastrijk is bij de standaardinstellingen: “Gelukkig zijn er best wat opties om uit te kiezen en aan te passen. Bij toepassing van de filmmodus is het al een stuk prettiger kijken en is het beeld minder fel.”

Hoe klinkt ‘ie?

De meeste gebruikers die optimaal van geluid tijdens films, series en games willen genieten, schaffen in de regel een losse soundbar aan. Toch vindt het testpanel het geluid van dit toestel gemiddeld prima klinken. Tester VeluwseGiraffe vindt een losse soundbar zelfs helemaal niet nodig: “Echte audiofanaten zullen het hier niet mee eens zijn, maar voor een doorsnee woonkamer is deze televisie perfect. Hij levert goed, diep geluid met voldoende volume om de woonkamer te vullen.” Tundernerd vindt het geluid behoorlijk goed en is positief verrast door de duidelijke details en de goede scheiding tussen laag en hoog. pSycho-Y2 – die net als tweaker Rubman een 65-inchmodel heeft getest - is wat kritischer. Het geluid vindt hij “okay, maar overall toch wat vlak.”

Bedienings(on)gemak

De Samsung S95B draait op Tizen OS met een Samsung Smarthub en daar loopt niet iedereen even warm voor. Etnerdnl vindt het homemenu onoverzichtelijk, met te kleine app-iconen en te veel reclame. De menu's en instellingen vindt hij minder handig ingedeeld dan bij de concurrentie.

ApoC heeft gemengde gevoelens over de gebruikservaring van Tizen OS. Het oogt volgens hem fris en overzichtelijk, “maar er zijn veel handelingen nodig om in de interface op de plaats van bestemming te komen.” Fijn vindt hij dat de meeste bekende streaming-apps beschikbaar zijn in de app-store, maar het is wel omslachtig dat je een account moet aanmaken bij Samsung om apps te kunnen downloaden.

De meningen over de afstandsbediening die met de televisie wordt meegeleverd, zijn sterk verdeeld. Compuse vat de positieve en negatieve punten compact samen: “Prima afstandsbediening, zeer compact en licht. Ondanks RF werkt hij niet lekker zonder een directe lijn naar de televisie en de knoppen van bijvoorbeeld het volume wiebelen behoorlijk. Leuk detail is dat hij zowel via USB-C als met zon/led-licht kan worden opgeladen.”

Conclusie over de Samsung QD OLED S95B

Het moge duidelijk zijn: het testpanel is zeer onder de indruk van de beeldkwaliteit van de Samsung QD OLED S95B, toch het belangrijkste aspect van een televisie. Met name het contrast, de helderheid, de kleurweergave en de weergave van hdr-content worden positief aangehaald, en hetzelfde geldt voor het geluid. Tegelijkertijd zal menigeen wel even met de instellingen moeten stoeien om alles helemaal naar wens te krijgen, maar dat is tweakers wel toevertrouwd. De interface en besturingssoftware hebben nog wat aandacht nodig, vindt het testpanel.

