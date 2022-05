Sony kondigt 7.1.2-soundbar met HDMI 2.1-ondersteuning aan

Sony heeft de HT-A7000 aangekondigd, een 7.1.2-soundbar. Daarnaast komt de fabrikant met de HT-A9, een bundel van vier luidsprekers die gezamenlijk een ervaring moeten opleveren waarbij het geluid van alle kanten lijkt te komen. Beide producten ondersteunen HDMI 2.1.

De HT-A7000 bevat twee omhoog gerichte luidsprekers om via plafondweerkaatsing het geluid van deze twee kanalen als het ware van boven te laten komen. Verder heeft de soundbar twee tweeters en vijf frontluidsprekers. Daarnaast komen er twee optionele subwoofers beschikbaar: de SA-SW5 en de SA-SW3. Ook is een paar draadloze achterluidsprekers, de SA-RS3S, in combinatie met deze soundbar te plaatsen.

Sony komt ook met de HT-A9. Dit is een bundel van vier cilindervormige luidsprekers, waarvan er twee aan weerszijden van de televisie worden geplaatst en twee links en rechts achter de luisterpositie. Volgens Sony zijn de luidsprekers via ingebouwde microfoons in staat de ruimte accuraat in kaart te brengen en tot twaalf denkbeeldige, pseudoluidsprekers in de ruimte te 'plaatsen'. Dat moet leiden tot een 360-gradengeluidsveld waarbij het geluid van alle kanten lijkt te komen. Deze vier luidsprekers moeten op netstroom worden aangesloten, maar staan wel draadloos in verbinding met een centraal, klein besturingskastje.

Beide producten ondersteunen HDMI 2.1. De HT-A7000 heeft twee HDMI 2.1-poorten, zodat bijvoorbeeld een PlayStation 5 en een Xbox Series X tegelijk zijn aan te sluiten. Door de HDMI 2.1-ondersteuning is doorgifte van 4k120-signalen mogelijk. Ook e-arc en Dolby Vision worden ondersteund. Het besturingskastje van de HT-A9 heeft een enkele HDMI 2.1-input. Zowel de HT-A7000 als de HT-A9 kan samenwerken met recente Sony Bravia-tv's, zodat de luidsprekers van de televisie bijvoorbeeld als additioneel middenkanaal kunnen dienen.

De HT-A7000 krijgt een adviesprijs van 1300 euro en voor de HT-A9 is dat 1800 euro. De optionele SA-SW5-subwoofer kost 800 euro en de optionele SA-SW3-subwoofer zal 500 euro gaan kosten. De draadloze SA-RS3S-achterluidsprekers voor bij de HT-A7000 kosten ongeveer 500 euro. Al deze producten zullen vanaf september beschikbaar zijn.