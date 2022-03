Bose introduceert Smart Soundbar 900 met Dolby Atmos-ondersteuning

Bose heeft de Smart Soundbar 900 geïntroduceerd als opvolger van de Smart Soundbar 700. De nieuwe soundbar krijgt zeven speakers en ondersteunt Dolby Atmos, HDMI-eARC en AirPlay 2. De soundbar kost 899 dollar, omgerekend met btw is dat 919 euro.

De Smart Soundbar 900 heeft volgens Bose zeven speakers, waaronder twee naar boven gerichte transducers. Deze transducers moeten het geluid van plafondspeakers kunnen nabootsen. De soundbar werkt verder met PhaseGuide-speakers, die er volgens Bose voor moeten zorgen dat het bij Atmos-geluid klinkt alsof het geluid vanuit specifieke punten in de kamer komt.

Wanneer de gebruiker geen Atmos-geluid afspeelt, bedenkt de soundbar zelf welk geluid vanuit de naar boven gerichte speakers zou moeten komen. Bose noemt dit TrueSpace. De fabrikant claimt verder dat de soundbar het geluid kan aanpassen aan de hand van meubels in een kamer, om zo de impact die deze meubels hebben op het geluid te kunnen minimaliseren.

De nieuwe soundbar is 5,8cm hoog, 10,2cm lang en 104,1cm breed. De soundbar heeft een metalen grille en glazen bovenzijde. Verder werkt de soundbar met Spotify Connect, Google Assistent, Amazon Alexa, Bluetooth 4.2 en kan deze gekoppeld worden aan andere Bose-audioproducten. De Smart Soundbar 900 krijgt tevens een optische input, een ethernetpoort en een afstandsbediening. De soundbar is vanaf 23 september te koop. Het is niet duidelijk of de soundbar ook naar de Benelux komt.