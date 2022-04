Sonos laat gebruikers tweede Sub aan soundbar toevoegen

Sonos brengt een software-update uit waarmee het mogelijk wordt om twee Sub-speakers aan een hometheateropstelling toe te voegen. Tot nu toe was slechts een enkele subwoofer te koppelen.

Sonos brengt de software-update dinsdag uit. Na het doorvoeren hiervan kunnen gebruikers een tweede Sonos Sub koppelen aan een Sonos Arc, Beam, Playbar, Playbase of Amp. Volgens Sonos was het kunnen toevoegen van de extra subwoofer een veelgevraagde functie door klanten en installatiepartners.

Gebruikers kunnen een tweede Sub toevoegen bij de thuisbioscoopopstellingen van de Sonos S2-app. Het bedrijf meldt dat één van de twee Subs van de derde generatie moet zijn om er twee te kunnen verbinden. Het lijkt er daarmee op dat dan ook Sub (Gen 1) en Sub (Gen 2) te koppelen zijn, in combinatie met een nieuwer model. Sonos was niet bereikbaar om hier verduidelijking over te geven. Klanten dienen de meest recente Sonos-software te downloaden en hun systeem te updaten om van de functie gebruik te kunnen maken.