Sonos begint samenwerking met Audi voor autospeakers

Audi gaat Sonos-speakers inbouwen in zijn auto's. Het eerste model dat Sonos-speakers krijgt is de Audi Q4 e-tron. Het is voor het eerst dat Sonos een samenwerking aangaat met een autofabrikant.

Dat Audi speakers van Sonos gebruikt in de Q4 e-tron, bleek dinsdag toen het automerk foto's vrijgaf van het interieur van de auto. Daarop is het Sonos-merk te zien op een speaker. Later bevestigde Audi in een gesprek met investeerders dat er een samenwerking met Sonos is opgezet, maar details daarover zijn nog niet bekendgemaakt. De bedrijven zeggen binnenkort meer bekend te maken. Misschien gebeurt dat bij de volledige onthulling van de Audi Q4 e-tron in april.

Sonos-speakers waren nog niet in auto's te vinden. Andere audiomerken, zoals Bose, Bowers & Wilkins en Bang & Olufsen, werken al langer samen met autofabrikanten. Ook Audi werkte met dergelijke fabrikanten samen, zo waren er vroeger Bose-speakers verkrijgbaar in auto's van het Duitse merk en meer recent zijn dat exemplaren van Bang & Olufsen.