Sonos sluit helft van kantoren wereldwijd en ontslaat deel personeel

Audiofabrikant Sonos heeft bekendgemaakt dat het zes van de twaalf kantoren wereldwijd zal sluiten en 12 procent van zijn personeel zal ontslaan. De fabrikant ondervindt financiële problemen als gevolg van de economische teruggang.

Het is nog onbekend welke kantoren gaan sluiten. Sonos maakt meer details bekend bij de volgende presentatie van kwartaalcijfers, staat in een document over de ontslagen. Volgens de site heeft Sonos twaalf kantoren over de hele wereld, waaronder één in Hilversum.

Daarnaast ontslaat het bedrijf 12 procent van zijn personeelsbestand, dat in totaal 1450 mensen omvat, en krijgt de directeur over dit jaar 20 procent minder salaris, zo staat in het document. Het is nog onbekend in welke divisies de ontslagen precies zullen gaan vallen.

Sonos heeft last van de economische teruggang als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, zo laat het bedrijf weten. Het ging in maart al op zoek naar manieren om kosten te besparen. Sonos maakt audiohardware en -software.