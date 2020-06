Google klaagt Sonos aan wegens gebruik technologie zonder toestemming

Google heeft Sonos aangeklaagd omdat het audiobedrijf inbreuk zou plegen op patenten die in handen zijn van Google. Sonos zou onder andere inbreuk plegen met zijn controller-apps en de Sonos Radio-dienst.

Google heeft de patentaanklacht bij de rechtbank van San Francisco ingediend, schrijft Reuters. De beschuldiging luidt dat Sonos technologie gebruikt waar Google patenten op heeft, zonder dat Sonos licenties heeft voor dat gebruik. Het gaat onder andere om technieken voor zoeken, streaming, audioverwerking en het beheer van digitale bestanden.

Google gaat hiermee in de tegenaanval, nadat Sonos begin dit jaar patentclaims tegen Google indiende. "Sonos heeft valse claims gemaakt over het gezamenlijk werk van beide bedrijven en Googles technologie", meldt Google nu over die aanklachten. Google stelt zelden andere bedrijven aan te klagen vanwege patentgebruik, maar zich daar nu genoodzaakt toe te voelen.

Sonos stelt de beide zaken met vertrouwen tegemoet te zien en zegt zelfs dat Google juist inbreuk maakt op Sonos-patenten. "Google heeft ervoor gekozen zijn omvang in te zetten om terug te slaan. Het is verdrietig om te zien dat een bedrijf dat ooit innovatief was en als missie 'do no evil' had, het feit negeert dat het inbreuk pleegt op onze uitvindingen", zei Patrick Spence, directeur van Sonos, volgens Bloomberg.

Bij zijn patentclaims stelt Sonos dat Google technologie van Sonos gebruikt voor zijn Google Home-speakers. Google zou aan die technologie gekomen zijn via de samenwerking die het vanaf 2013 met Sonos had om diensten op elkaar aan te sluiten. Volgens Sonos heeft Google in totaal ongeveer honderd van zijn patenten geschonden, maar de aanklacht beperkt zich tot vijf. Een van de patenten beschrijft hoe draadloze speakers met elkaar kunnen verbinding kunnen maken en kunnen synchroniseren.