Sonos klaagt Google aan wegens vermeende diefstal van speakertechnologie

Sonos heeft in de Verenigde Staten bij een federale rechtbank en de United States International Trade Commission aanklachten ingediend tegen Google. Volgens Sonos heeft Google technologie van zijn speakers gestolen en die gebruikt voor zijn eigen speakers.

Sonos eist niet alleen een schadevergoeding, maar ook een verbod op de verkoop van Google-speakers, -smartphones en -laptops in de Verenigde Staten, schrijft The New York Times. De klacht die bij de United States International Trade Commission is ingediend, dient om de import van inbreukmakende goederen te kunnen blokkeren.

De kwestie stamt volgens Sonos uit 2013, toen het een overeenkomst met Google sloot. Op basis daarvan besloot Google om zijn muziekdienst te ontwerpen zodat het goed zou werken met Sonos' speakers. In dat kader overhandigde Sonos in feite de blauwdrukken van zijn speakers aan Google, een stap die het bedrijf nu als 'naïef' omschrijft.

Volgens Sonos heeft Google in totaal ongeveer honderd van zijn patenten geschonden, al beperkt het audiobedrijf zich in de aanklacht tot een vijftal vermeende geschonden patenten. Daaronder bevindt zich een technologie waarbij de draadloze speakers met elkaar kunnen verbinden en synchroniseren. Dit laatste zou Google voor de Home Max hebben gebruikt om deze speakers met elkaar te laten verbinden om zo stereogeluid te creëren, stelt Sonos in een van de aanklachten. Het bedrijf beschrijft daarin hoezeer er overeenkomsten zijn tussen de producten van Sonos en bijvoorbeeld de Google Home, Home Mini en Home Max.

De lijst met producten en diensten die volgens Sonos inbreuk maken op zijn patenten is behoorlijk lang en niet beperkt tot Googles slimme speakers. Ook de Chromecast, Chromecast Audio, Nest Mini en de Nest Hub worden genoemd. Daarnaast noemt Sonos ook de Google Play Music-app en YouTube Music-app, evenals de Google Pixel-telefoons, -tablets en -laptops. Sonos omschrijft deze apparaten als hardware controller devices die ook inbreuk maken. Het bedrijf stelt dat Google zich door het schenden van de patenten ongerechtvaardigd heeft verrijkt en dat bewust heeft gedaan, waarmee Sonos op de markt van slimme speakers flink heeft moeten inleveren.

Sonos-ceo Patrick Spence zegt dat hij geprobeerd heeft om er met Google uit te komen, maar dat dat niets heeft opgeleverd en dat hem nu geen andere keuze restte dan te procederen. Daarbij richt Sonos evengoed zijn pijlen op Amazon, maar Sonos stelt dat het niet het risico kan aangaan om beide bedrijven tegelijkertijd in de rechtszaal te bevechten.

Een woordvoerder van Google zegt dat zijn bedrijf en Sonos het intellectueel eigendom van beide bedrijven al jarenlang bediscussiëren en dat het teleurstellend is dat er nu een rechtszaak wordt begonnen, in plaats van het voortzetten van de onderhandelingen. Een woordvoerster van Amazon meldt dat haar bedrijf geen inbreuk heeft gemaakt op patenten van Sonos en dat de Echo-productenfamilie en de toegepaste multiroommuziektechnologie onafhankelijk zijn ontwikkeld.