Nikon brengt D780-spiegelreflexcamera uit voor 2499 euro

Nikon brengt een opvolger van de bestaande D750-fullframecamera uit. De nieuwe D780 gaat 2499 euro kosten en heeft een aantal specificaties die vergelijkbaar zijn met de Z6-systeemcamera, al is de D780 net als zijn voorganger een spiegelreflexcamera.

De Nikon D780 beschikt over een sensor met een resolutie van 24,5 megapixel, die nu backside illuminated is. Waarschijnlijk is het dezelfde sensor als die van de spiegelloze Nikon Z6. De beeldprocessor is de Expeed 6, die ook in de Z6 en Z7 is te vinden. Het isobereik is verhoogd naar 100 tot 51.200 iso, wat is uit te breiden tot 50 - 204.800 iso.

De nieuwe camera heeft in liveviewmodus een vergelijkbaar autofocussysteem als dat van de Z-camera's, waarbij er 273 focuspunten beschikbaar zijn. Het fasedetectieautofocussysteem via de optische zoeker heeft 51 focuspunten, waarvan er vijftien kruisgevoelig zijn. Daarbij zegt Nikon dat een autofocusalgoritme van de D5-camera in de D780 wordt toegepast.

Fotograferen gaat met zeven beelden per seconde met de mechanische sluiter, of twaalf beelden per seconden als de elektronische sluiter via de liveviewmodus wordt ingezet. De resolutie van de kantelbare en aanraakgevoelige 3,2"-lcd op de achterkant bedraagt 2,36 miljoen beeldpunten en de optische zoeker heeft een vergroting van 0,70x.

Video's opnemen is bij de D780 ook vergelijkbaar met de Z6. Het opnemen van 4k-beelden in combinatie met 30fps wordt ondersteund. Daarnaast is het opnemen van beelden in 1080p-resolutie met maximaal 120 beelden per seconde mogelijk. Daarbij wordt opnemen in 10bit in n-log of hlg ondersteund en Nikon heeft een timelapse-functie ingebouwd.

De Nikon D780 beschikt over twee kaartsleuven die geschikt zijn voor uhs-II-sd-kaartjes. De camera is vanaf 23 januari te verkrijgen voor een advies van 2499 euro. In combinatie met de AF-S 24-120mm f/4.0 komt het bedrag uit op 2999.

Nikon brengt ook twee nieuwe objectieven uit, waaronder een telezoom voor fullframe-dslr's: de AF-S Nikkor 120-300mm f/2.8 en voor de Z-systeemcamera's komt er een 70-200mm f/2.8. De eerstgenoemde krijgt een adviesprijs van 10.999 euro, terwijl de tweede 2799 euro moet gaan kosten; beide objectieven zijn vanaf februari beschikbaar.