Fotobeurs CP+ in Japan gaat niet door wegens coronavirus

De jaarlijkse CP+ Camera & Photo Imaging Show in Japan gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de uitbraak van coronavirus 2019-nCoV. Het vierdaagse evenement zou op 27 februari van start gaan.

In een mededeling op zijn website meldt de organisatie dat de beurs niet doorgaat. Naar verwachting zouden er 70.000 bezoekers op de beurs zijn afgekomen om de nieuwste camera's uit te kunnen proberen. De organisatie zegt geen risico's te willen nemen en laat de beurs daarom niet doorgaan.

Of het afgelasten van de CP+ invloed heeft op de introductie van nieuwe camera's is onduidelijk. De meeste fabrikanten hebben de afgelopen weken al nieuwe toestellen aangekondigd, vermoedelijk hadden ze die mee willen nemen naar de beurs om ze daar te tonen aan het publiek

Canon presenteerde deze week de EOS 850D en maakte de ontwikkeling van de EOS R5 bekend. Nikon gaf alle details van zijn D6-dslr vrij en Olympus kondigde de OM-D E-M1 Mark III aan. Fujifilm onthulde zijn X-T4- en X-T200-systeemcamera's. Sony heeft geen nieuwe camera's aangekondigd. Mogelijk is of was de fabrikant van plan om dat te doen rondom de beurs.