Olympus brengt OM-D E-M1 Mark III-camera eind februari uit voor 1799 euro

Olympus brengt zijn OM-D E-M1 Mark III-systeemcamera eind februari uit voor 1799 euro. De opvolger van de drie jaar oude OM-D E-M1 Mark II heeft onder meer een nieuwe beeldprocessor, verbeterde sensorstabilisatie en een autofocusmodus om zonder statief op sterren scherp te stellen.

Met de OM-D E-M1 Mark III maakt Olympus een aantal vernieuwingen van de vorig jaar uitgebrachte high-end E-M1X-systeemcamera beschikbaar in een compactere behuizing. Zo krijgt het toestel onder meer de Live ND-functie, die de werking van een nd-filter simuleert en foto's met lange sluitertijden zonder overbelichting mogelijk maakt. De vijfassige stabilisatie is volgens de fabrikant goed voor 7 stops winst, of 7,5 stops in combinatie met gestabiliseerde objectieven. Verder is er een multishotmodus aanwezig waarmee zonder statief meerdere afbeeldingen worden samengevoegd tot een raw-bestand met een resolutie van vijftig megapixel.

Olympus heeft ook de zogeheten Starry Sky AF-functie toegevoegd. Gebruikers van de E-M1 III kunnen daarmee vanuit de hand scherpstellen op sterren. Astrofotografen gebruiken voor sterrenfoto's over het algemeen handmatige focus, maar Olympus zegt dat het een algoritme heeft ontwikkeld waarmee gebruikers met autofocus op de kleinste sterren aan de nachtelijke hemel kunnen scherpstellen. Deze functie heeft twee modi. Bij de eerste, Speed Priority, gaat het om de snelheid van scherpstellen. De tweede modus, Accuracy Priority, draait om de precisie en volgens de fabrikant maakt dat het gebruik van teleobjectieven mogelijk om specifieke sterren mee vast te leggen.

Voor Starry Sky AF wordt gebruikgemaakt van de gestabiliseerde sensor. Volgens een voorlopig oordeel van DPReview leidt deze functie tot een vertraging in het autofocus systeem, waarbij waarschijnlijk meerdere shots worden gecombineerd om ruis te verminderen en zodoende de kleine lichtpuntjes aan de nachtelijke hemel te kunnen onderscheiden van de ruis. Volgens de fotowebsite duurt het scherpstellen met Accuracy Priority zo'n tien seconden en is deze modus vooral aan te bevelen in combinatie met een statief. De Speed Priority-modus neemt zo'n twee tot drie seconden in beslag en leunt sterk op de stabilisatie van de sensor. Olympus zegt niets over een functie waarbij de sensor ook kan compenseren voor de draaiing van de aarde, waardoor de functie voornamelijk geschikt lijkt voor groothoekobjectieven. Starry Sky AF werkt alleen met de meeste objectieven van Olympus en het diafragma moet verder open kunnen dan f/5.6.

De OM-D E-M1 III heeft een microfourthirds-sensor met een resolutie van 20,4 megapixel en fotograferen kan met 18fps in raw-formaat inclusief behoud van autofocus, wat allemaal identiek is aan de E-M1 Mark II. Op de toevoeging van een joystick en laden via usb-c na is de body van de nieuwe camera is vrijwel identiek aan zijn voorganger. Intern is er een nieuwe beeldprocessor ingevoegd, de TruePic IX, die mede aan de basis staat van de verbeterde stabilisatie en de multishotmodus. Ook zouden de algoritmen voor het volgen van gezichten en ogen zijn verbeterd. De nieuwe camera heeft net als de E-M1X 121 kruislingsgevoelige fasedetectie-autofocuspunten op de sensor en het maken van video's kan in 4k-resolutie met maximaal dertig beelden per seconde.

De camera is vanaf 28 februari beschikbaar voor een adviesprijs van 1799 euro. Er komt ook een kit met het 12-40mm f/2.8 Pro-objectief voor 2499 euro en. Een kit met 12-100mm f/4.0 Pro-zoom kost 2899 euro.