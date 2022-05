Olympus publiceert tool om systeemcamera's in te zetten als webcam

Olympus heeft een gratis tool beschikbaar gemaakt, waarmee bepaalde systeemcamera's ingezet kunnen worden als webcam. De software zorgt alleen voor beeld, gebruikers moeten zelf een losse microfoon verbinden.

De camerafabrikant noemt de tool Olympus OM-D Webcam Beta en maakt deze gratis beschikbaar op zijn website. De software werkt vooralsnog alleen met Windows 10. De tool werkt op dit moment met de E-M1X-, E-M1 Mark III-, E-M1 Mark II-, E-M1- en M5 Mark II-systeemcamera's. Of Olympus de tool ook voor andere camera's of besturingssystemen beschikbaar gaat maken, is niet duidelijk.

Om een compatibele camera als webcam te gebruiken, moeten gebruikers de camera uitschakelen en een geheugenkaartje in het apparaat plaatsen. Olympus beveelt voor de weergave de Movie-modus aan. Daarna moeten ze de camera met een usb-kabel aan een computer koppelen. In de camera kan dan de usb-modus worden geselecteerd, waarna het apparaat als webcam tevoorschijn komt in videobel-programma's.

Olympus is niet de eerste camerafabrikant die een dergelijke webcamtool aankondigt. Eerder brachten Canon, Fujifilm en Panasonic programma's uit om bepaalde systeemcamera's als webcam te laten functioneren. Canon en Fujifilm hebben inmiddels ook macOS-versies van deze tools uitgebracht. Sinds de coronacrisis is de vraag naar webcams sterk gestegen, doordat mensen nu veel meer thuis moeten werken en blijven.