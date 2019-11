Olympus brengt Pen E-PL10-systeemcamera uit voor 599 euro

Olympus brengt zijn Pen E-PL10-systeemcamera woensdag uit in Europa. Het toestel is vrijwel gelijk aan de bijna twee jaar oude voorganger, maar heeft nu een scherm dat naar beneden uitklapt in plaats van naar boven. Ook zijn er nieuwe softwarefuncties.

De Olympus Pen E-PL10 heeft net als de E-PL9 een 16,1-megapixelsensor van het microfourthirds-formaat en een TruePic VIII-beeldprocessor. De sensor is voorzien van drie-assige beeldstabilisatie. Aan de achterkant zit een 3"-lcd met 1,04 miljoen beeldpunten. Het scherm is 180 graden te kantelen, voor het maken van selfies en vlogs. Bij het nieuwe model klapt het scherm naar beneden uit, bij de voorganger klapte het scherm omhoog.

Het toestel schiet maximaal 8,6 foto's per seconde en kan filmen in 4k-resolutie met maximaal 30fps. Gebruikers kunnen foto's voorzien van Aft Filters; nieuw is een Fine Tune-optie om de sterkte van de effecten aan te passen. De E-PL10 heeft wifi en bluetooth en kan zo gekoppeld worden met de Olympus Image Share-app.

Olympus kondigde de E-PL10 een maand geleden aan, samen met de OM-D E-M5 Mark III. Destijds leek het erop dat het toestel alleen uit zou komen in China en Japan. Nu volgt dus een release in Europa. Olympus verkoopt het toestel via zijn eigen webwinkel. De body kost los 599 euro en er is een kit met compact 14-42mm-zoomobjectief voor 699 euro. De camera is verkrijgbaar in wit, zwart en bruin.