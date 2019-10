Olympus OM-D E-M5 Mark III krijgt sensor en autofocus uit duurdere E-M1 Mark II

Olympus introduceert de OM-D E-M5 Mark III. De systeemcamera met microfourthirdssensor krijgt veel eigenschappen van de duurdere E-M1 Mark II. De beeldsensor, het autofocussysteem en de 4k-filmfunctie zijn gelijk. De nieuwe E-M5 is kleiner, lichter en goedkoper.

Olympus voorziet de OM-D E-M5 Mark III van een 20-megapixelsensor met fasedetectiepixels. Het is daarmee de eerste camera in de E-M5-serie die fasedetectieautofocus heeft. Eerdere modellen werkten met contrastautofocus. Er is keuze uit 121 autofocuspunten en de fotografeersnelheid is maximaal tien beelden per seconde, met behoud van continue autofocus.

Volgens Olympus heeft de nieuwe E-M5 ook verbeterde vijfassige beeldstabilisatie. De gestabiliseerde sensor moet tot 5,5 stops winst opleveren, of 6,5 stops als er een Olympus-objectief wordt gebruikt dat ook beeldstabilisatie heeft.

De behuizing is afgedicht tegen stof en vocht, en heeft ten opzichte van zijn voorganger een aantal ergonomische verbeteringen. Het ontwerp van de bovenkant is aangepast en de indeling is nu vrijwel gelijk aan die van de E-M1 Mark II. Verder krijgt de elektronische zoeker een upgrade. Dat is nu een oledschermpje met 2,36 miljoen beeldpunten, in plaats van een lcd.

Het toestel heeft een 4k-filmfunctie met ook de dci-4k-resolutie van 4096x2160 pixels. De filmopties zijn gelijk aan die van de E-M1 II, met een maximale framerate van 30fps en een bitrate tot 237Mbit/s. In 1080p-resolutie gaat de framerate tot 120fps en de behuizing heeft een ingang voor een externe microfoon. Er is geen audio-uitgang.

In grote lijnen is de E-M5 Mark III gelijk aan de E-M1 Mark II. Dat was eind 2016 het topmodel van Olympus. De nieuwe E-M5 is een stuk compacter en lichter en heeft een minder grote buffer en lagere maximale fotografeersnelheid dan het topmodel. Olympus brengt de E-M5 Mark III halverwege november uit voor een adviesprijs van 1200 euro. Een kit met 12-40mm f/2.8 Pro-objectief kost 1900 euro en er komt ook een combinatie met 12-200mm f/3.5-6.3-objectief voor 1800 euro.