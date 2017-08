Olympus voorziet E-M10 Mark III-systeemcamera van 4k-filmfunctie

Olympus heeft de derde generatie van zijn OM-D E-M10-systeemcamera aangekondigd. Het nieuwe instapmodel heeft net als zijn voorganger een 16-megapixelsensor van het 4/3"-formaat, maar krijgt een betere beeldprocessor en daarmee ook een 4k-filmfunctie.

De filmfunctie biedt bij 4k-resolutie framerates van 30, 25 en 24fps. Bij het fotograferen is de maximale snelheid 8,6fps; dat is vrijwel gelijk aan de voorganger die 8,5 foto's per seconde maakte. Wel heeft het autofocussysteem een upgrade gekregen, dat beschikt nu over 121 punten. Bij de E-M10 Mark II waren dat er 81.

Verder heeft Olympus de behuizing aangepast, de bedieningsknoppen zijn wat groter gemaakt en de handgreep heeft een nieuw ontwerp gekregen. Daarnaast heeft de Auto-stand verbeteringen gekregen. Deze zou meer scènes en onderwerpen moeten kunnen herkennen. De camera heeft wifi en kan via een app op afstand bediend worden.

De elektronische oledzoeker met 2,36 miljoen beeldpunten en het kantelbare 3"-lcd zijn gelijk gebleven. Ook is het vijf-assige mechanisme voor beeldstabilisatie van de sensor weer aanwezig. Bij het filmen kan dat nog gecombineerd worden met digitale stabilisatie, ook bij de 4k-functie.

Olympus brengt de OM-D E-M10 Mark III eind september uit. De losse behuizing kost 650 euro en een kit inclusief het compacte 14-42mm EZ-zoomobjectief gaat 800 euro kosten.